VictoriaOV

Сопровождение профиля (30 дней)
✔Разбор профиля, упаковка.
✔Позиционирование, создание стратегии в продвижении аккаунта.
✔Составление шапки профиля и утп (уникальное торговое предложение),оффер.
✔Подбор контента.
✔Подготовка визуала, регулярный постинг и сторис.
✔Разработка уникальных продающих текстов для постов.
✔Анализ конкурентов и ЦА (целевой аудитории).
✔Взаимодействие с подписчиками (ответы в коментариях и Директ).
✔Создание контента для рекламы.
✔Таргетированная реклама (от запуска до результата).
Стоимость услуги 20.000₽ в месяц.
Рекламный бюджет оплачивается отдельно.
Взаимодействие с подписчиками (на 30 дней)
Разовые услуги.
✔Разработка дизайна
✔Оформление аккаунта
✔Составление шапки профиля УТП,оффер.
✔Контент план на месяц.
Стоимость: 5.000₽
Таргетированная реклама.
✔Связка Facebook+Instagram
✔Привязка платежных систем.
✔Создание первой тестовой промо-акции.
✔Настройка аудитории по интересам и вашей геолокации.
✔Запуск рекламы.
Рекламный бюджет оплачивается отдельно.
Стоимость: 3.500₽
✔Разбор Директа.
✔Ответы в коментариях и Директ.
✔Чистка от спама.
✔Круглосуточная работа 24/7.
Стоимость услуги 3.500₽