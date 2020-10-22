VictoriaOV

Управляющий бизнес аккаунтом в Инстаграм

Сопровождение профиля (30 дней)

✔Разбор профиля, упаковка.

✔Позиционирование, создание стратегии в продвижении аккаунта.

✔Составление шапки профиля и утп (уникальное торговое предложение),оффер.

✔Подбор контента.

✔Подготовка визуала, регулярный постинг и сторис.

✔Разработка уникальных продающих текстов для постов.

✔Анализ конкурентов и ЦА (целевой аудитории).

✔Взаимодействие с подписчиками (ответы в коментариях и Директ).

✔Создание контента для рекламы.

✔Таргетированная реклама (от запуска до результата).

Стоимость услуги 20.000₽ в месяц.

Рекламный бюджет оплачивается отдельно.

Взаимодействие с подписчиками (на 30 дней)

Разовые услуги.

✔Разработка дизайна

✔Оформление аккаунта

✔Составление шапки профиля УТП,оффер.

✔Контент план на месяц.

Стоимость: 5.000₽

Таргетированная реклама.

✔Связка Facebook+Instagram

✔Привязка платежных систем.

✔Создание первой тестовой промо-акции.

✔Настройка аудитории по интересам и вашей геолокации.

✔Запуск рекламы.

Рекламный бюджет оплачивается отдельно.

Стоимость: 3.500₽

✔Разбор Директа.

✔Ответы в коментариях и Директ.

✔Чистка от спама.

✔Круглосуточная работа 24/7.

Стоимость услуги 3.500₽