VictoriaVlasova

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Дипломированный переводчик с английского/немецкого на русский/украинский с опытом работы в сферах:
- металлургической промышленности (письменный перевод проектной документации, технических инструкций и руководств, чертежей, проектной корреспонденции,контрактных и юридических документов; синхронный и последовательный перевод на совещаниях, сопровождение сторон на производственной площадке, сопровождение сторон в командировках);
-крюинга (ведение и перевод деловой корреспонденции, документации, устный перевод в A-1 System Crewing Mariupol);
-спорта (предоставление услуг письменного и устного перевода на ежегодных открытых боксёрских чемпионатах им. Виктора Банникова, футбольных чемпионатах UEFA-2009, Euro-2012 );
-брачных услуг (устный перевод при встречах сторон);
-масс-медиа (написание уникальных статей на заданные и вольные темы, редактирование, заполнение контента).
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Образование: Приазовский государственный технический университет, факультет иностранных языков, кафедра перевода.
Квалификация: Переводчик с английского/немецкого на русский/украинский / с русского/украинского на английский/немецкий.
Диплом: Специалист гуманитарных наук.
2010 г. Конкурсная работа на тему: "Коммуникативные стратегии убеждения в канадском политическом дискурсе".
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Обеспечиваю творческий подход к художественному переводу,переводу поэзии, написанию статей. Соблюдаю стиль и придерживаюсь адекватного способа перевода той или иной тематики.
Осуществляю несложные переводы с/на словацкий язык.
Пишу научные работы на филологические, лингвистические, лингвострановедческие, религиозные, философские и исторические тематики.
Свободно работаю со всеми программами Microsoft Office.
Ответственна, исполнительна, гарантирую грамотность и высокое качество работы.
Не берусь за работу, если не уверенна в своих силах и уровне.
В плане авторства гарантирую увлекательность и свежесть "произведений".
Люблю читать и путешествовать, расширять кругозор и представление о межличностных и интернациональных отношениях, психологии и менталитете личности и человека. Посмею назвать себя ценителем художественной истории планеты Земля.
Рабочее время: пн-пт 9.00-19.00, сб и вс -по договоренности.
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Буду рада сотрудничеству с Вами.
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