VictoriaVlasova

Лингвистические услуги (переводы, статьи, рерайтинг, редактирование)

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Дипломированный переводчик с английского/немецкого на русский/украинский с опытом работы в сферах:

- металлургической промышленности (письменный перевод проектной документации, технических инструкций и руководств, чертежей, проектной корреспонденции,контрактных и юридических документов; синхронный и последовательный перевод на совещаниях, сопровождение сторон на производственной площадке, сопровождение сторон в командировках);

-крюинга (ведение и перевод деловой корреспонденции, документации, устный перевод в A-1 System Crewing Mariupol);

-спорта (предоставление услуг письменного и устного перевода на ежегодных открытых боксёрских чемпионатах им. Виктора Банникова, футбольных чемпионатах UEFA-2009, Euro-2012 );

-брачных услуг (устный перевод при встречах сторон);

-масс-медиа (написание уникальных статей на заданные и вольные темы, редактирование, заполнение контента).

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Образование: Приазовский государственный технический университет, факультет иностранных языков, кафедра перевода.

Квалификация: Переводчик с английского/немецкого на русский/украинский / с русского/украинского на английский/немецкий.

Диплом: Специалист гуманитарных наук.

2010 г. Конкурсная работа на тему: "Коммуникативные стратегии убеждения в канадском политическом дискурсе".

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Обеспечиваю творческий подход к художественному переводу,переводу поэзии, написанию статей. Соблюдаю стиль и придерживаюсь адекватного способа перевода той или иной тематики.

Осуществляю несложные переводы с/на словацкий язык.

Пишу научные работы на филологические, лингвистические, лингвострановедческие, религиозные, философские и исторические тематики.

Свободно работаю со всеми программами Microsoft Office.

Ответственна, исполнительна, гарантирую грамотность и высокое качество работы.

Не берусь за работу, если не уверенна в своих силах и уровне.

В плане авторства гарантирую увлекательность и свежесть "произведений".

Люблю читать и путешествовать, расширять кругозор и представление о межличностных и интернациональных отношениях, психологии и менталитете личности и человека. Посмею назвать себя ценителем художественной истории планеты Земля.

Рабочее время: пн-пт 9.00-19.00, сб и вс -по договоренности.

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Буду рада сотрудничеству с Вами.

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