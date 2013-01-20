VictoriaVlasova

Виктория Надьова VictoriaVlasova

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Лингвистические услуги (переводы, статьи, рерайтинг, редактирование)

Здравствуйте! Спасибо, что зашли на мою страничку. Ниже вы найдёте краткую информацию обо мне. По дополнительным вопросам пожалуйста, обращайтесь по указанным контактам.

Дипломированный переводчик с английского/немецкого на русский/украинский с опытом работы в сферах:

- металлургической промышленности (письменный перевод проектной документации, технических инструкций и руководств, чертежей, проектной корреспонденции,контрактных и юридических документов; синхронный и последовательный перевод на совещаниях, сопровождение сторон на производственной площадке, сопровождение сторон в командировках);

-крюинга (ведение и перевод деловой корреспонденции, документации, устный перевод в A-1 System Crewing Mariupol);

-спорта (предоставление услуг письменного и устного перевода на ежегодных открытых боксёрских чемпионатах им. Виктора Банникова, футбольных чемпионатах UEFA-2009, Euro-2012 );

-брачных услуг (устный перевод при встречах сторон);

-масс-медиа (написание уникальных статей на заданные и вольные темы, редактирование, заполнение контента).

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Образование: Приазовский государственный технический университет, факультет иностранных языков, кафедра перевода.

Квалификация: Переводчик с английского/немецкого на русский/украинский / с русского/украинского на английский/немецкий.

Диплом: Специалист гуманитарных наук.

2010 г. Конкурсная работа на тему: "Коммуникативные стратегии убеждения в канадском политическом дискурсе".

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Обеспечиваю творческий подход к художественному переводу,переводу поэзии, написанию статей. Соблюдаю стиль и придерживаюсь адекватного способа перевода той или иной тематики.

Осуществляю несложные переводы с/на словацкий язык.

Пишу научные работы на филологические, лингвистические, лингвострановедческие, религиозные, философские и исторические тематики.

Свободно работаю со всеми программами Microsoft Office.

Ответственна, исполнительна, гарантирую грамотность и высокое качество работы.

Не берусь за работу, если не уверенна в своих силах и уровне.

В плане авторства гарантирую увлекательность и свежесть "произведений".

Люблю читать и путешествовать, расширять кругозор и представление о межличностных и интернациональных отношениях, психологии и менталитете личности и человека. Посмею назвать себя ценителем художественной истории планеты Земля.

Рабочее время: пн-пт 9.00-19.00, сб и вс -по договоренности.

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Буду рада сотрудничеству с Вами.

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Отзывы заказчиков

BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Требуется переводчик рус-англ, англ-рус (нефтегаз)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Статьи на женскую тематику
Отличный копирайтинг. Текст предоставила оформленный, с картинками. 10 из 10.