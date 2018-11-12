Портфолио:
http://londonbreakfast.wixsite.com/victorialobach
-|Дизайн проекты-|-Чертежная документация-|-Визуализация|-
Работая в строительно-архитектурной сфере - руководствуюсь тремя основными критериями: качество, чувство стиля, сроки. Я перфекционист и это помогает отсеивать некачественные материалы, ненужные,
отвлекающие моменты, принятия безвкусных решений и не затягивать рабочий
процесс. Я за исключительно конкретный, прямолинейный и искренний
подход к работе, это помогает мне концентрироваться на выполнении
проекта и делать работу быстро и качественно. Интуитивно пониманию
пожелания заказчика. Хорошо знаю историю архитектуры/интерьера/мебели,
исходя из этого моментально могу представить желаемый результат. Легко
владею пространственным мышлением. Практикую рисунок и живопись,
постоянно делаю зарисовки с натуры, люблю портреты.
Открыта к сотрудничеству, буду рада познакомится и приступить к новому интересному проекту :)
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