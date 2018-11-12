Архитектор - дизайнер

Портфолио:

http://londonbreakfast.wixsite.com/victorialobach

-|Дизайн проекты-|-Чертежная документация-|-Визуализация|-

Работая в строительно-архитектурной сфере - руководствуюсь тремя основными критериями: качество, чувство стиля, сроки. Я перфекционист и это помогает отсеивать некачественные материалы, ненужные,

отвлекающие моменты, принятия безвкусных решений и не затягивать рабочий

процесс. Я за исключительно конкретный, прямолинейный и искренний

подход к работе, это помогает мне концентрироваться на выполнении

проекта и делать работу быстро и качественно. Интуитивно пониманию

пожелания заказчика. Хорошо знаю историю архитектуры/интерьера/мебели,

исходя из этого моментально могу представить желаемый результат. Легко

владею пространственным мышлением. Практикую рисунок и живопись,

постоянно делаю зарисовки с натуры, люблю портреты.

Открыта к сотрудничеству, буду рада познакомится и приступить к новому интересному проекту :)