Frontend developer

Привет, меня зовут Вика, и я фронтенд-разработчик с 3 летним опытом работы в этой увлекательной области. Моя страсть - создавать креативные и интерактивные веб-сайты, которые не только привлекают внимание, но и обеспечивают отличный пользовательский опыт.

Мои навыки включают в себя: JavaScript, TypeScript, React, Redux, HTML, CSS

Я всегда открыта к новым вызовам и готова сотрудничать с вами над вашими уникальными проектами. Моя цель - не только создать функциональный веб-сайт, но и помочь вам достичь ваших целей в интернете.

Если вам нужен профессиональный фронтенд-разработчик, готовый воплотить в жизнь ваши идеи и сделать ваш веб-проект выдающимся, свяжитесь со мной. Буду рада помочь вам воплотить вашу веб-мечту в реальность.