Victoria_Tory

сайты на Tilda, SMM, копирайтинг, PR

Специалист с более чем 15-ти летним опытов в маркетинге, рекламе, DigitalPR, организации и продвижении специальных мероприятий.

Создаю и продвигаю сайты на Тильда,

сегментация аудитории

настраиваю таргетинговую рекламу, разрабатываю контент стратегии для социальных сетей

Обработка изображений, видео контента

Переводы с английского на русский , адаптация текстов и т.п.

Создание пресс-релизов, рассылка по базе журналистов, отработка комментариев, др