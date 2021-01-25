Victoria_Tory

сайты на Tilda, SMM, копирайтинг, PR
Специалист с более чем 15-ти летним опытов в маркетинге, рекламе, DigitalPR, организации и продвижении специальных мероприятий.
Создаю и продвигаю сайты на Тильда,
сегментация аудитории
настраиваю таргетинговую рекламу, разрабатываю контент стратегии для социальных сетей
Обработка изображений, видео контента
Переводы с английского на русский , адаптация текстов и т.п.
Создание пресс-релизов, рассылка по базе журналистов, отработка комментариев, др
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