Victoria_Tory

Виктория Victoria_Tory

 
45 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
сайты на Tilda, SMM, копирайтинг, PR

Специалист с более чем  15-ти летним опытов в маркетинге, рекламе, DigitalPR, организации и продвижении специальных мероприятий. 

Создаю и продвигаю сайты на Тильда,

сегментация аудитории

настраиваю таргетинговую рекламу, разрабатываю контент стратегии для социальных сетей 

Обработка изображений, видео контента

Переводы с английского на русский , адаптация текстов  и т.п. 

Создание пресс-релизов, рассылка по базе журналистов, отработка комментариев, др 

Tilda