Victoriia25

Начинающий специалист

Быстро обучаюсь чему-то новому, имею аналитический склад ума и системное мышление, умею систематизировать полученные данные, аккуратная, дисциплинированная, ответственная, нацелена на результат, усидчивая, довожу все дела до конца, коммуникабельная, стрессоустойчивая, организованная, трудолюбивая, доброжелательная, порядочная и честная, отзывчивая, пунктуальная, стараюсь всесторонне развиваться.

В свободное от работы время изучала основы PHP и My SQL, а также улучшала знания английского языка. Имеются базовые знания в HTML и CSS, JS, понимаю, как работает API, знаю также базовые принципы юзабилити и методы тестирования. Имеется базовое понимание кроссбраузерной верстки и базовых инструментов тестирования, а также понимание принципов адаптивности сайтов.

У меня есть базовые знания нотации BPMN, моделирования бизнес-процессов.

Также параллельно изучаю курс на английском языке по бизнес аналитике, в будущем хотелось бы попробовать себя в роли аналитика, так как это направление больше всего привлекает, так как можно многому научиться и мне легко дается анализ данных и работа с базами данных.

Знакома с e-commerce проектами и микросервисной архитектурой.