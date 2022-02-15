Немного о себе

Диплом с отличием степени бакалавр по специальности «Искусства и гуманитарные науки».

Большой опыт удаленной внештатной работы: корректирование и редактирование контента в MS Word. Исправление орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических, смысловых ошибок, опечаток, обеспечение графического и лексического единообразия элементов текста.

Профессиональное знание - MS Office Word, Excel, Power Point.

Высокая скорость набора текста, навыки работы с интернетом и электронной почтой.