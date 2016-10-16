Victornikos

Профессиональные навыки:
▪ ОС Windows Server 2003/2008, Linux Debian;
▪ Проводные/беспроводные локальный сети;
▪ Proxy, DNS, DHCP, AD, SQL, Web-хостинг;
▪ Системы управления контентом (CMS) (Wordpress, Drupal, DLE, Joomla);
▪ Базовые знания технологий HTML, CSS;
▪ Понимание принципов и основ программирования;
▪ Опыт ведения деловой переписки на русском/английском языках;
▪ Опыт составление описательных и финансовых отчетов;
Опыт работы:
2016-наст.
Ведущий специалист отдела поддержки систем обработки трафика
ООО “Unitel” Beeline
Обязанности:
▪ Обеспечение бесперебойного функционирования бизнес приложений и принятие оперативных мер
по устранению возникающих в процессе работы нарушений.
▪ Решение инцидентов и проблем, возникающие в процессе работы бизнес-приложений.
▪ Мониторинг работоспособности и управление надёжностью бизнес-приложений.
▪ Поддержка тестовых сред бизнес приложений.
▪ Установка релизов бизнес приложений.
▪ Выдвижение предложений по повышению доступности бизнес-приложений и автоматизации
операций из поддержки для уменьшения стоимости эксплуатации
бизнес-приложений.
▪ Анализ и оптимизация производительности системы.
2011-2014
Специалист по обслуживанию компьютеров и оргтехники
Красный Крест
Обязанности:
▪ Обслуживание локальных сетей, рабочих станций и офисного оборудования;
▪ Контроль закупаемого ИТ-оборудования;
▪ Техническая организация семинаров, тренингов, президиумов;
Достижения:
▪ Консультант проекта «Digital Divide Initiative Project». Обязанности – полная подготовка и исполнение проекта, мониторинг, подготовка финансовых и
описательных отчетов. Ведение деловой переписки с кураторами проекта (Январь-Апрель,
2013);
▪ Внедрение серверов Squid, DNS, DHCP для ведения статистики расхода трафика;
▪ Обоснование и организация выделенной серверной с разделением критических данных на выделенное оборудование и организация
резервного копирования;
▪ Развертывание объединенной локальной сети. Последующее расширение сети беспроводной сетью;