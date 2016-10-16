Victornikos

It works!

Профессиональные навыки:

▪ ОС Windows Server 2003/2008, Linux Debian;

▪ Проводные/беспроводные локальный сети;

▪ Proxy, DNS, DHCP, AD, SQL, Web-хостинг;

▪ Системы управления контентом (CMS) (Wordpress, Drupal, DLE, Joomla);

▪ Базовые знания технологий HTML, CSS;

▪ Понимание принципов и основ программирования;

▪ Опыт ведения деловой переписки на русском/английском языках;

▪ Опыт составление описательных и финансовых отчетов;

Опыт работы:

2016-наст.

Ведущий специалист отдела поддержки систем обработки трафика

ООО “Unitel” Beeline

Обязанности:

▪ Обеспечение бесперебойного функционирования бизнес приложений и принятие оперативных мер

по устранению возникающих в процессе работы нарушений.

▪ Решение инцидентов и проблем, возникающие в процессе работы бизнес-приложений.

▪ Мониторинг работоспособности и управление надёжностью бизнес-приложений.

▪ Поддержка тестовых сред бизнес приложений.

▪ Установка релизов бизнес приложений.

▪ Выдвижение предложений по повышению доступности бизнес-приложений и автоматизации

операций из поддержки для уменьшения стоимости эксплуатации

бизнес-приложений.

▪ Анализ и оптимизация производительности системы.

2011-2014

Специалист по обслуживанию компьютеров и оргтехники

Красный Крест

Обязанности:

▪ Обслуживание локальных сетей, рабочих станций и офисного оборудования;

▪ Контроль закупаемого ИТ-оборудования;

▪ Техническая организация семинаров, тренингов, президиумов;

Достижения:

▪ Консультант проекта «Digital Divide Initiative Project». Обязанности – полная подготовка и исполнение проекта, мониторинг, подготовка финансовых и

описательных отчетов. Ведение деловой переписки с кураторами проекта (Январь-Апрель,

2013);

▪ Внедрение серверов Squid, DNS, DHCP для ведения статистики расхода трафика;

▪ Обоснование и организация выделенной серверной с разделением критических данных на выделенное оборудование и организация

резервного копирования;

▪ Развертывание объединенной локальной сети. Последующее расширение сети беспроводной сетью;