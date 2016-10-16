Victornikos

Виктор Victornikos

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
It works!

Профессиональные навыки:

▪  ОС Windows Server 2003/2008, Linux Debian;

▪  Проводные/беспроводные локальный сети;

▪  Proxy, DNS, DHCP, AD, SQL, Web-хостинг;

▪  Системы управления контентом (CMS) (Wordpress, Drupal, DLE, Joomla);

▪  Базовые знания технологий HTML, CSS;

▪  Понимание принципов и основ программирования;

▪  Опыт ведения деловой переписки на русском/английском языках;

▪  Опыт составление описательных и финансовых отчетов;

Опыт работы:

2016-наст.

Ведущий специалист отдела поддержки систем обработки трафика

ООО “Unitel” Beeline

Обязанности:

▪  Обеспечение бесперебойного функционирования бизнес приложений и принятие оперативных мер

по устранению возникающих в процессе работы нарушений.

▪  Решение инцидентов и проблем, возникающие в процессе работы бизнес-приложений.

▪  Мониторинг работоспособности и управление надёжностью бизнес-приложений.

▪  Поддержка тестовых сред бизнес приложений.

▪  Установка релизов бизнес приложений.

▪  Выдвижение предложений по повышению доступности бизнес-приложений и автоматизации

операций из поддержки для уменьшения стоимости эксплуатации

бизнес-приложений.

▪  Анализ и оптимизация производительности системы.

2011-2014

Специалист по обслуживанию компьютеров и оргтехники

Красный Крест

Обязанности:

▪  Обслуживание  локальных сетей, рабочих станций и офисного оборудования;

▪  Контроль закупаемого ИТ-оборудования;

▪  Техническая организация семинаров, тренингов, президиумов;

 

Достижения:

▪  Консультант проекта «Digital Divide Initiative Project». Обязанности – полная подготовка и исполнение проекта, мониторинг, подготовка финансовых и

описательных отчетов. Ведение деловой переписки с кураторами проекта (Январь-Апрель,

2013);

▪  Внедрение серверов Squid, DNS, DHCP для ведения статистики расхода трафика;

▪  Обоснование и организация выделенной серверной с разделением критических данных на выделенное оборудование и организация

резервного копирования;

▪  Развертывание объединенной локальной сети. Последующее расширение сети беспроводной сетью;