VictoryMark

Мой девиз : Быстро и качественно!

НАЛИЧИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ:

- Копирайтинг - Рерайтинг - Фотография ( nikon D5100 ) - Продажи ( базовый курс колл центра , горячие и холодные звонки) - PR-management (более 5 лет ) - Event manager (организация благотворительных вечеринок в ночных клубах найти ВК плакаты), концертов для всеукраинской акции “Від серця до серця” , корпоративов) - Маркетинг (более 5 лет) - Рекрутинг

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

1. Техники и навыки коммуникации 2. Основы риторики 3. Лексикография и терминология (создание и использование электронных словарей, анализ и структурирование терминологии) 4. Практические навыки перевода текста 5. Прикладная работа с текстом (искусственный интеллект, информационно-поисковые системы,распознавание речи, язык программирования, базы данных) 7. Автоматическая обработка речи (реферирование, аннотация , конспектирование) 9. Лингвистическая экспертиза текста 11. Методики обучения иностранному языку 12. Психологический аспект речи (НЛП, восприятие речи 13. Социальный аспект речи (влияние языка на общество , связь языковой, научной и национальной картин мира, вариативность речи, политический аспект речи)