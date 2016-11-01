Алексей
Разработка сайтов на различных cms (в т.ч. bitrix, joomla и т.д.) под ключ.
Верстка html+css
Разработка уникальных шаблонов для сайтов.
Наполнение контентом, оптимизация сайтов, выдача рекомендаций.
Опыт разработки Контекстной рекламы под ключ более 3 лет (для некоторых организаций РК были от 100 000 ключевиков).
Немногие примеры работ самых разных тематик:
www.zif.su - сайт предприятия тяжелого машиностроения федерального уровня.
www.awtomir.net - интернет-магазин компании по продаже автомобильных запчастей(скрытый функционал как у больших интернет-магазинов типа юлмарта)
Разработка сайта для туристического агентства и другие тематики.
Действие аккаунта приостановлено!