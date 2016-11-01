Алексей

Разработка сайтов на различных cms (в т.ч. bitrix, joomla и т.д.) под ключ.

Верстка html+css

Разработка уникальных шаблонов для сайтов.

Наполнение контентом, оптимизация сайтов, выдача рекомендаций.

Опыт разработки Контекстной рекламы под ключ более 3 лет (для некоторых организаций РК были от 100 000 ключевиков).

Немногие примеры работ самых разных тематик:

www.zif.su - сайт предприятия тяжелого машиностроения федерального уровня.

www.awtomir.net - интернет-магазин компании по продаже автомобильных запчастей(скрытый функционал как у больших интернет-магазинов типа юлмарта)

Разработка сайта для туристического агентства и другие тематики.