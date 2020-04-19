VideoLine

Иван VideoLine

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
VideoLine- установка системы видеонаблюдения

Компания «Видео Линия» оказывает услуги по установке видеонаблюдения в Санкт-Петербурге и Москве. Мы сотрудничаем как с юридическими по безналичному расчету, так и с физическими лицами. Компания специализируется на профессиональной установке видеонаблюдения и поставке оборудования для видеонаблюдения проверенных торговых марок, а так же инженер компании реализует проекты по установке систем СКУДустановка домофоновустановка шлагбаумов и промышленной электрики.

https://videoline.spb.ru/