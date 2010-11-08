VideoPrezent

Видеомонтаж, обработка домшнего видео, слайд шоу и фотографий

Здравствуйте! Меня зовут Ольга! Я молодая, активная, целеустремленная девушка. Заинтересовалась видеомонтажем в 2005 году, когда поняла, что больше 50% видео я просто не смотрю из- за его неинтересности, скучности, ненужных моментов. Хотелось смотреть фильм, показывать его друзьям «без перемотки», чтобы весь фильм, был как одно единое целое! Изучив в полной мере видеомонтаж, я хочу помогать людям наслаждаться самыми значимыми событиями в жизни с радостью, с удовольствием. Будь то фото или видео, я сделаю профессиональный фильм, который будет приятно смотреть Вам и всем Вашим близким!

Спектр моих услуг достаточно широк:

Монтаж домашнего видео

Свадебный монтаж

Необычное свадебное поздравление

Видеоролик из фото

Видео-портфолио

Презентационный ролик

Необычные видео поздравления

Слайд-шоу из фото с наложением музыки

В XXI веке прогресс не стоит на месте, вместо обычных фото можно загрузить презентационный видеоролик, который будет в полном объеме показывать спектр услуг Вашей фирмы, Ваши сделанные работы.

Возможно Вам необходимо профессионально сделать Ваше портфолио, чтобы это были не скучные фотографии, а фотографии «живущие» под музыку?

Или же у Вас скопилось много хороших фотографий? Я помогу оформить Вам Ваши любимые фотографии в видеофильм с Вашей любимой музыкой, видеопереходами, видеоэффектами, стихами или же создам слайд-шоу из Ваших фотографий где будет звучать Ваша самая любимая музыка.

В своей работе я учитываю индивидуальные особенности и пожелания каждого заказчика!