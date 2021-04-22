Создаю продающие ролики на заказ под Ваш бюджет

Создаю видеоролики на заказ – рекламные, промо, видеозаставки, слайдшоу, видео-открытки.

Оформлю ролик для поста/сториз в инстаграм

Больше примеров работ в моем профиле инстаграм. Переходите по ссылке, подписывайтесь, пишите в директ – https://www.instagram.com/veronika_.leee/

Работаю в профессиональных программах After Effects и Vegas Pro