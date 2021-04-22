Создаю продающие ролики на заказ под Ваш бюджет
Создаю видеоролики на заказ – рекламные, промо, видеозаставки, слайдшоу, видео-открытки.
Оформлю ролик для поста/сториз в инстаграм
Больше примеров работ в моем профиле инстаграм. Переходите по ссылке, подписывайтесь, пишите в директ – https://www.instagram.com/veronika_.leee/
Работаю в профессиональных программах After Effects и Vegas Pro
Портфолио
- Рекламный ролик "Прически и макияж"28 просмотров
- Вертикальное видео "Прически и макияж"32 просмотра
- Рекламный ролик - Интеллектуальный крем Experalta25 просмотров
- Рекламный ролик Video Alive28 просмотров
- Видеовизитка Alive Video29 просмотров
- Промо ролик YourPizza24 просмотра
- Промо ролик Ремонт и обслуживание котлов отопления28 просмотров
- Заставка Video Alive20 просмотров
- Промо ролик Стоматологическая клиника19 просмотров