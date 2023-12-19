Приветствую.
Меня зовут Андрей. Профессионально занимаюсь видеомонтажом в программе Adobe Premiere с 2004 года. Есть все для реализации Ваших идей: опыт, навыки, оборудование и программное обеспечение. Готов выполнить Ваш заказ, быстро и качественно:
монтаж видео
цветокоррекция
добавление эффектов
стильные переходы
монтаж материала с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д
работа с хромакеем
замедление/ускорение видео
работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой
трекинг движения
звуковое оформление
вставка логотипов, текста в видео
изменение размеров и разрешения видео
работа с ТЗ
Внимание! Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное техническое задание (ТЗ). Отсутствие подробного технического задания может привести к увеличению бюджета и сроков работы.
Гарантирую:
Максимально быстрое и качественное выполнение работы
Соблюдение сроков
Онлайн поддержку
e-mail: [email protected]
telegram: @Andrei_Gvizdon
Viber: +38067 3798283
Портфолио
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