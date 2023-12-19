Videomaster74

Андрей Videomaster74

 
50 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА

Приветствую.

 

Меня зовут Андрей. Профессионально занимаюсь видеомонтажом в программе Adobe Premiere с 2004 года. Есть все для реализации Ваших идей: опыт, навыки, оборудование и программное обеспечение. Готов выполнить Ваш заказ, быстро и качественно:

 

  • монтаж видео

  • цветокоррекция

  • добавление эффектов

  • стильные переходы

  • монтаж материала с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д

  • работа с хромакеем  

  • замедление/ускорение видео

  • работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой

  • трекинг движения

  • звуковое оформление

  • вставка логотипов, текста в видео

  • изменение размеров и разрешения видео

  • работа с ТЗ

 

Внимание! Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное техническое задание (ТЗ). Отсутствие подробного технического задания может привести к увеличению бюджета и сроков работы.

 

Гарантирую:

 

Максимально быстрое и качественное выполнение работы

Соблюдение сроков

Онлайн поддержку

 

e-mail: [email protected]

telegram: @Andrei_Gvizdon

Viber: +38067 3798283

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