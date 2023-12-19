УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА

Приветствую.

Меня зовут Андрей. Профессионально занимаюсь видеомонтажом в программе Adobe Premiere с 2004 года. Есть все для реализации Ваших идей: опыт, навыки, оборудование и программное обеспечение. Готов выполнить Ваш заказ, быстро и качественно:

монтаж видео

цветокоррекция

добавление эффектов

стильные переходы

монтаж материала с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д

работа с хромакеем

замедление/ускорение видео

работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой

трекинг движения

звуковое оформление

вставка логотипов, текста в видео

изменение размеров и разрешения видео

работа с ТЗ

Внимание! Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное техническое задание (ТЗ). Отсутствие подробного технического задания может привести к увеличению бюджета и сроков работы.

Гарантирую:

Максимально быстрое и качественное выполнение работы

Соблюдение сроков

Онлайн поддержку

e-mail: [email protected]

telegram: @Andrei_Gvizdon

Viber: +38067 3798283