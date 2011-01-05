Редизайн сайта на Wordpress. Это может быть изменение существующего шаблона или предложение нового шаблона и доведение до ума. Сайт днепропетровской видеостудии http://spstudio.com.ua. Важно: знание Wordpress!!! В принципе можно выбрать подходящий шаблон и ...