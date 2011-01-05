Videoroot

Сергей Videoroot

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Видеограф
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип для свадебного видеографа и фотографа
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель. Все выполнено четко и на хорошем уровне. И быстрее договоренного срока. Настоятельно рекомендую для сотрудничества.
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Mkite
Кайт 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта на Wordpress
WordPress
Сергей отличный заказчик, понимающий что и зачем ему нужно. Очень приятный в общении, четко излагает суть задания. Приятно было поработать.
Создав проект по редизайну своего сайта http://spstudio.com.ua, я через некоторое время понял, что с дизайнерами говорю на разных языках... То ли я плохо описал, что хочу, то ли хотели слышать, то что хотят слышать... Как я выяснил потом с помощью Максима, мне нужно было выбрать подходящий шаблон Wordpress и дать его на переделку дизайнеру. Также Макс предложил добавить слайдер. Попробовали, все получилось!!! Смотря на карту кликов в Яше, видишь, что слайдер является ""горячим пирожком" моего сайта:-) Спасибо Максу за профессионализм и терпение. И главное за умение разговаривать с заказчиком на его языке:-) Была выполнена смена шаблона и дизайн именно под нужды видеостудии. Слайдер это вообще отдельная песня!!! И возможность дополнительных ключевиков на главной странице:-) Впрочем, смотрите сами: http://spstudio.com.ua/
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Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Оптимизация сайта
WordPress
Очень доволен сотрудничеством. Были некоторые опасения т.к. у Сергея это первый проект , но все прошло отлично. Порядочный заказчик. Ясное задание, быстрая оплата. Рекомендую
Для меня этот проект был первый:) И вопреки поговорке, все получилось:-) Спасибо Дмитрию, мой сайт http://spstudio.com.ua/ стал как новорожденный, то с твердой, уверенной походкой:-) Уверен, что внутренняя оптимизация сайта скажется на пузомерках и на выдаче в поисковиках :-) Выбирая исполнителя, смотрел и отзывы и страну. Отзывы о нем дали мне уверенность, что все будет хорошо. Получилось Отлично!!! Страна была нужна для более удобного перевода.Для меня это был Приват 24, Украина. Перед началом работы он выдал перечень на 3 листа о планируемых изменениях. Столько про мой сайт никто и никогда не говорил:-) Работой доволен. Дополнительно заказал консультацию по монетизации сайта:-) Ответ был более короток, но емок:-) Рекомендую:-)
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