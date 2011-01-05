Нужен логотип для свадебного видеографа и фотографа. Сайт http://spstudio.com.ua/ Простота и минимализм приветствуются:-) Также нужен вариант вписания букв S и P Желательны исполнители ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт http://wedpro.com.ua/ Это сайт с форумом фотографов и операторов. Нужна внутренняя поисковая оптимизация сайта.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://spstudio.com.ua/ потерял позиции в Гугле. Возможно какой то Пингвин... Нужно понять что происходит и что делать. Вариант покупки временных ссылок не предлагать.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Взломали сайт, помогите!!! Кто может помочь с сайтом http://spstudio.com.ua/ Он на Wordpress. Его взломали. Доступ в админку есть!!! На сайте надпись: -= HaCKED By Volcano Hacker =- ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен логотип для свадебного видеографа и фотографа. Простота и минимализм приветствуются:-) Сайт http://spstudio.com.ua/Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
На банкете стоял возле больших колонок и во многих местах попал на перезвук. Образец здесь: http://www.ex.ua/view/6625643 Возможно ли что то сделать со звуком?Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Редизайн сайта на Wordpress. Это может быть изменение существующего шаблона или предложение нового шаблона и доведение до ума. Сайт днепропетровской видеостудии http://spstudio.com.ua. Важно: знание Wordpress!!! В принципе можно выбрать подходящий шаблон и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сайт http://spstudio.com.ua/ Это блог, визитка видеостудии из Днепропетровска. Нужна оптимизация сайта. Сайт на WordPress. Бюджет обсуждается. В оптимизации не силен. Пишите понятным языком;-)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад