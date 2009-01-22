Виктория Кошелькова VigeniaVigenia
34 годаРоссия/Петрозаводск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Кошелькова Виктория Евгеньевна
Адрес: Республика Карелия п. Кварцитный д.23 кв.48
Телефон: 89214595032
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 17.08.1989
Семейное положение: не состою в официальном браке
Образование:
Училась в техникуме по специальности юрист. В 2008 г получила специальность- «специалист кадровой службы».
Дополнительная информация:
Есть опыт работы с программой 1С, свободно владею английским языком (изучала 10 лет). Увлекаюсь рисованием. Особенно меня привлекает творческая деятельность. Работала в салонах сотовой связи, получив квалификацию «менеджер по продажам». Предметы, которые лучше всего давались в школе - Русский язык и Литература.
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