Кошелькова Виктория Евгеньевна

Адрес: Республика Карелия п. Кварцитный д.23 кв.48

Телефон: 89214595032

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 17.08.1989

Семейное положение: не состою в официальном браке

Образование:

Училась в техникуме по специальности юрист. В 2008 г получила специальность- «специалист кадровой службы».

Дополнительная информация:

Есть опыт работы с программой 1С, свободно владею английским языком (изучала 10 лет). Увлекаюсь рисованием. Особенно меня привлекает творческая деятельность. Работала в салонах сотовой связи, получив квалификацию «менеджер по продажам». Предметы, которые лучше всего давались в школе - Русский язык и Литература.