Фотограф, видеограф, монтажер, ретушер,
Студент Института Кино и телевидения Гитр.
Занимаюсь фото и видео 5 лет, работал на прямых трансляциях и проектах, на съёмках полнометражных авторских фильмов и видеоклипах как оператор, режиссёр/второй режиссёр, монтажёр и звукорежиссёр.
Монтирую в Adobe Premiere Pro и Davinci Resolve
Обрабатываю фото в Adobe Photoshop и Adobe Lightroom
Владею своей профессиональной фото и видео техникой.
Камера Sony a7iii, Рекордер zoom h1, трехосевой стабилизатор Fujitech.
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