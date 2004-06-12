Фотограф, видеограф, монтажер, ретушер,

Студент Института Кино и телевидения Гитр.

Занимаюсь фото и видео 5 лет, работал на прямых трансляциях и проектах, на съёмках полнометражных авторских фильмов и видеоклипах как оператор, режиссёр/второй режиссёр, монтажёр и звукорежиссёр.

Монтирую в Adobe Premiere Pro и Davinci Resolve

Обрабатываю фото в Adobe Photoshop и Adobe Lightroom

Владею своей профессиональной фото и видео техникой.

Камера Sony a7iii, Рекордер zoom h1, трехосевой стабилизатор Fujitech.