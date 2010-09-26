Обработка, корректура, редактирование статей, тестов, ТЗ и документации

В процессе обучения в НТУУ «КПИ» мне приходилось много обрабатывать (сканировать, распознавать, корректировать) большие объемы в основном печатных и рукописных источников, редактировать и корректировать статьи, патенты, курсовые, дипломные работы и прочее. Я вела научную деятельность, занималась структурированным описанием программных продуктов, которые являлись аналогами, используемых мною в процессе написания научной работы. Все мои работы были выполнены аккуратно и точно в установленные сроки. Поэтому я уверена, что владею всеми необходимыми навыками.