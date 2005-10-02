Только качественная работа! Выполняется без опозданий!
Я-это человек который сможет помочь вам с вашим текстом, его переводом и конечно же с его редакцией.
Хорошо владею некоторыми языками, например: польский, английский и понятное дело русский, и украинский.
Так же продолжаю изучать другие языки.
Есть опыт в работе в переводах текста, редакция, набор.
Не большой опыть в написании рефератов, статьей. презентаций, ничего лишнего, только по сути и по теме.
Результат качественный, выполняю работу и в маленькие сроки за хорошую цену.
Буду рада вам помочь.