Только качественная работа! Выполняется без опозданий!

Я-это человек который сможет помочь вам с вашим текстом, его переводом и конечно же с его редакцией.

Хорошо владею некоторыми языками, например: польский, английский и понятное дело русский, и украинский.

Так же продолжаю изучать другие языки.

Есть опыт в работе в переводах текста, редакция, набор.

Не большой опыть в написании рефератов, статьей. презентаций, ничего лишнего, только по сути и по теме.

Результат качественный, выполняю работу и в маленькие сроки за хорошую цену.

Буду рада вам помочь.