VikaBolotnikova

Вероника Болотникова VikaBolotnikovaVikaBolotnikova
37 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
2D художник
Актуальное портфолио:
Профессиональные навыки:
• Создание арта для мобильных и браузерных игр: объекты, UI, персонажи, фоны, карты уровней, иконки
• Создание покадровых анимаций
• Верстка интерфейсов в Cocos Creator/Unity
• Обсуждение концепций, работа по проектной документации
• Adobe Photoshop
• Работа на графическом планшете
• Рисование от руки (академический рисунок и живопись)
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