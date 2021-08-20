VikaBolotnikova

Вероника Болотникова VikaBolotnikova

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
2D художник

Актуальное портфолио:

https://nika.artstation.com/

Профессиональные навыки:

• Создание арта для мобильных и браузерных игр: объекты, UI, персонажи, фоны, карты уровней, иконки

• Создание покадровых анимаций

• Верстка интерфейсов в Cocos Creator/Unity

• Обсуждение концепций, работа по проектной документации

• Adobe Photoshop

• Работа на графическом планшете

• Рисование от руки (академический рисунок и живопись)

UnityPhotoshop