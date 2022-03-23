VikaKobzeva

Виктория Кобзева VikaKobzeva

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продуманный сайт, который поможет привлечь клиента. Сайт под ключ на Tilda. Дизайн макета в Figma.

Работая со мной, вы экономите:

Деньги. Разработанный с вами дизайн превращаю в готовый сайт на Tilda.Вы экономите на оплате верстальщика.

Время на написание технического задание. Провожу интервью в Zoom, 15 минут и пару вопросов помогут нам лучше понят друг-другу.

Нервы. Обсуждение каждого этапа работ (Структура-Прототип-Дизайн) гарантирует минимум правок и

качественную конверсию.

Гарантия на сайт. Сопровождение в течении недели после сдачи работы. Помогу разобраться в вашем личном кабинете сайта на Tilda.

Со мной удобно работать. Довольный клиент=счастливый дизайнер.

Образования

Курс Ux\Ui дизайнер от Yudaev.school. https://yudaevschool.ru/

Курс Разработчик сайтов на Tilda от Skillbox https://skillbox.ru/course/tilda/

С над созданием каких сайтов я работаю?

  • лендинг
  • интернет-магазин
  • Что входит в стоимость моих работ:
  • анализ ца
  • разработка структуры сайта
  • два макета будущего сайта
  • адаптация под все гаджеты
  • подключение форм сбора контактов
  • подключение уведомления о заявках
  • seo оптимизация
  • подключения домена
Буду рада сотрудничеству!
FigmaTilda