VikaKobzeva

Виктория Кобзева VikaKobzevaVikaKobzeva
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Продуманный сайт, который поможет привлечь клиента. Сайт под ключ на Tilda. Дизайн макета в Figma.
Работая со мной, вы экономите:Деньги. Разработанный с вами дизайн превращаю в готовый сайт на Tilda.Вы экономите на оплате верстальщика.
Время на написание технического задание. Провожу интервью в Zoom, 15 минут и пару вопросов помогут нам лучше понят друг-другу.
Нервы. Обсуждение каждого этапа работ (Структура-Прототип-Дизайн) гарантирует минимум правок и
качественную конверсию.
Гарантия на сайт. Сопровождение в течении недели после сдачи работы. Помогу разобраться в вашем личном кабинете сайта на Tilda.
Со мной удобно работать. Довольный клиент=счастливый дизайнер.
Образования
Курс Ux\Ui дизайнер от Yudaev.school. https://yudaevschool.ru/
Курс Разработчик сайтов на Tilda от Skillbox https://skillbox.ru/course/tilda/
С над созданием каких сайтов я работаю?
- лендинг
- интернет-магазин
- Что входит в стоимость моих работ:
- анализ ца
- разработка структуры сайта
- два макета будущего сайта
- адаптация под все гаджеты
- подключение форм сбора контактов
- подключение уведомления о заявках
- seo оптимизация
- подключения домена
Я против войны в Украине!