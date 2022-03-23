VikaKobzeva

Продуманный сайт, который поможет привлечь клиента. Сайт под ключ на Tilda. Дизайн макета в Figma.

Работая со мной, вы экономите:

Разработанный с вами дизайн превращаю в готовый сайт на Tilda.Вы экономите на оплате верстальщика.

Время на написание технического задание. Провожу интервью в Zoom, 15 минут и пару вопросов помогут нам лучше понят друг-другу.

Нервы. Обсуждение каждого этапа работ (Структура-Прототип-Дизайн) гарантирует минимум правок и

качественную конверсию.

Гарантия на сайт. Сопровождение в течении недели после сдачи работы. Помогу разобраться в вашем личном кабинете сайта на Tilda.

Со мной удобно работать. Довольный клиент=счастливый дизайнер.

Образования

Курс Ux\Ui дизайнер от Yudaev.school. https://yudaevschool.ru/

Курс Разработчик сайтов на Tilda от Skillbox https://skillbox.ru/course/tilda/

С над созданием каких сайтов я работаю?

лендинг

интернет-магазин

Что входит в стоимость моих работ:

анализ ца

разработка структуры сайта

два макета будущего сайта

адаптация под все гаджеты

подключение форм сбора контактов

подключение уведомления о заявках

seo оптимизация

подключения домена

Буду рада сотрудничеству!