CММ-менеджер, Контент, Дизайнер
Мои навыки:
Консультирую мини-блоги
Разрабатываю см-стратегии для коммерческих аккаунтов и для личного бренда
Составляю контент-планы на сториз и посты
Подготовка контента( текста и картинки к ним)
Съёмка и монтаж видео для сториз и постов, когда это нужно!
Монтаж видео для ЮТ
Дизайн баннеров под рекламу, превью для видео на ЮТ, объявления
Дизайн в фотошопе, фигме и других приложениях
Создание сайта в Тильда
Коммуникация в соц. сетях. Ответы на комментарии, сообщения, публикация постов.
Прошла обучение в: Geniusmarketing, Продвигатор, школа фриланса - OneTwoFree, и много других дополнительных мини-курсов, марафонов и тд
Продолжаю повышать свои навыки: СММ, Таргету и Веб-дизайн.