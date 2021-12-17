CММ-менеджер, Контент, Дизайнер

Мои навыки:

Консультирую мини-блоги

Разрабатываю см-стратегии для коммерческих аккаунтов и для личного бренда

Составляю контент-планы на сториз и посты

Подготовка контента( текста и картинки к ним)

Съёмка и монтаж видео для сториз и постов, когда это нужно!

Монтаж видео для ЮТ

Дизайн баннеров под рекламу, превью для видео на ЮТ, объявления

Дизайн в фотошопе, фигме и других приложениях

Создание сайта в Тильда

Коммуникация в соц. сетях. Ответы на комментарии, сообщения, публикация постов.

Прошла обучение в: Geniusmarketing, Продвигатор, школа фриланса - OneTwoFree, и много других дополнительных мини-курсов, марафонов и тд

Продолжаю повышать свои навыки: СММ, Таргету и Веб-дизайн.