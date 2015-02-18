Я РАЗРАБАТЫВАЮ:
- любая полиграфия (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати.
- логотипы
- элементы фирменного стиля( (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).
- иллюстрации, скетчи
- 2D графика
- верстка
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Сотрудничая со мной, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1. Удобный, не шаблонный дизайн.
2. Соблюдение сроков.
3. Качественные работы.
5. Оперативную связь через веблансер, скайп, почту.
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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!
оплата на
- QIWI кошелек
- Яндекс деньги
- Webmoney
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Заполняете бриф (тз).
2. После утверждения ТЗ, сроков, стоимости, объема работы — Вы выбираете исполнителем в проекте или персональном проекте, я приступаю к работе. На данном этапе ТЗ больше не подлежит изменению до завершения проекта.
3. Дорабатываем работу с учетом Ваших пожеланий. Рекомендую ответственно отнестись к формированию ТЗ.
4. Когда всё утверждено, Вы производите оплату, оставляете отзыв, после этого только отправляю исходники.
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ПОРТФОЛИО
- иллюстрации https://www.behance.net/Viktoria_Atanova
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