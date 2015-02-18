Vika_Abs

Виктория Vika_Abs

 
30 летУкраина/Керчь
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Я РАЗРАБАТЫВАЮ:

- любая полиграфия (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати.

- логотипы

- элементы фирменного стиля( (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).

- иллюстрации, скетчи

- 2D графика

- верстка

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Сотрудничая со мной, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Удобный, не шаблонный дизайн.

2. Соблюдение сроков.

3. Качественные работы.

5. Оперативную связь через веблансер, скайп, почту.

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ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

оплата на

- QIWI кошелек

- Яндекс деньги

- Webmoney

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Заполняете бриф (тз).

2. После утверждения ТЗ, сроков, стоимости, объема работы — Вы выбираете исполнителем в проекте или персональном проекте, я приступаю к работе. На данном этапе ТЗ больше не подлежит изменению до завершения проекта.

3. Дорабатываем работу с учетом Ваших пожеланий. Рекомендую ответственно отнестись к формированию ТЗ.

4. Когда всё утверждено, Вы производите оплату, оставляете отзыв, после этого только отправляю исходники.

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ПОРТФОЛИО

- иллюстрации https://www.behance.net/Viktoria_Atanova

Брендбук
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1366
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1389
Дизайн продукции
нет отзывов
от $40
от 2 дней
#1453
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 14 дней
#1664
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4052