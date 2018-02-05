Фотограф. Ретушер
Ретуширование,обработка фотографий. Ретушь свадебных фотосъемок,портретная ретушь,обработка фудфото.
От 0,75$/фото
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Виктория очень качественно справляется со своей работой. Очень коммуникабельная. Выполняет работу в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Сам продолжаю сотрудничать с Викторией тоже.
Ответный отзыв
Благодарю) С вами приятно работать.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 часа
#257
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
#84