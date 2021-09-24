Vikafamilnova

Ищу переводчика английского языка для ежедневных мелких переводов. Нужно чтобы у переводчика был "живой язык" и ты мог перевести текст не слово в слово а переформулировать фразу для того чтобы на английском это выглядело логичней ...
Вероника Фамильнова VikafamilnovaVikafamilnova
- Переводы36 заявокЗакрыт2 года назад
[b] Обязанности[/b] -Создание контент плана -Оформление профиля -Подготовка сценариев -Публикация видео с нужными подписями и хештегами -Следить за аналитикой аккаунта -Анализ конкурентов -Монтаж видеороликов -Общение с аудиторией в комментариях Наша ниша-Отношения,мотивация,Пишите пожалуйста сразу ваш телеграм канал и ссылку на свой тикток или который ведетеСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Монтирование и редактирование видеороликов для тиктока и инстаграмм, умение накладывать музыку и слова на видеоВидеомонтаж43 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу дизайнера на фриланс для создания презентации Мы research company которая занимается поиском компаний и для этого нам нужен дизайнер, чтобы презентовать наши возможности Стилистика должна быть как у наших партнеровПрезентации15 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу на фриланс переводчика английского языка для ежедневных мелких переводов для деловой перепискиПереводы46 заявокЗакрыт2 года назад