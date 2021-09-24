Vikafamilnova

Вероника Фамильнова Vikafamilnova

 
33 годаРоссия/Иваново
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу переводчика английского языка

    Ищу переводчика английского языка для ежедневных мелких переводов. Нужно чтобы у переводчика был "живой язык" и ты мог перевести текст не слово в слово а переформулировать фразу для того чтобы на английском это выглядело логичней ...

    Переводы36 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ведение тик ток(полное ведение аккаунта)

    [b] Обязанности[/b] -Создание контент плана -Оформление профиля -Подготовка сценариев -Публикация видео с нужными подписями и хештегами -Следить за аналитикой аккаунта -Анализ конкурентов -Монтаж видеороликов -Общение с аудиторией в комментариях Наша ниша-Отношения,мотивация,Пишите пожалуйста сразу ваш телеграм канал и ссылку на свой тикток или который ведете

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера для создания презентации

    Ищу дизайнера на фриланс для создания презентации Мы research company которая занимается поиском компаний и для этого нам нужен дизайнер, чтобы презентовать наши возможности Стилистика должна быть как у наших партнеров

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    2 года назад