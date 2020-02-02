Viki-design

UX&UI дизайн, создание шаблонов, разработка логотипов, фирменного стиля
Что я предлагаю:
- Создание дизайна сайтов от идеи, до готового макета с логичной структурой папок, и понятными именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;
- Создание логотипов для сайтов, дизайн которых разрабатывается мной;
- Разработка фирменного стиля на основе желаний заказчика.
✔ Обсуждение деталей с клиентом и составление тех. задания.
✔ Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
✔ Создание прототипов, получение обратной связи от заказчика, выбор одного из предоставленных вариантов.
✔ Разработка дизайна в течении оговоренного срока, внесение правок (при необходимости).
✔ Оплата оставшейся суммы.
✔ Отправка готового дизайна.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- ✉ по почте [email protected]
- ✆ через месенджеры (телеграм, whatsapp) +7 919 758 26 12
- Перевод на карту Visa
Действие аккаунта приостановлено!