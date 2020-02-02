Viki-design

UX&UI дизайн, создание шаблонов, разработка логотипов, фирменного стиля

Что я предлагаю:

Создание дизайна сайтов от идеи, до готового макета с логичной структурой папок, и понятными именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;

Создание логотипов для сайтов, дизайн которых разрабатывается мной;

Разработка фирменного стиля на основе желаний заказчика.

✔ Обсуждение деталей с клиентом и составление тех. задания.

✔ Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

✔ Создание прототипов, получение обратной связи от заказчика, выбор одного из предоставленных вариантов.

✔ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока, внесение правок (при ﻿необходимости).

✔ ﻿Оплата оставшейся суммы.

✔﻿ Отправка готового дизайна.

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