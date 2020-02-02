Viki-design

Виктория Viki-design

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UX&UI дизайн, создание шаблонов, разработка логотипов, фирменного стиля

Что я предлагаю:

  • Создание дизайна сайтов от идеи, до готового макета с логичной структурой папок, и понятными именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;
  • Создание логотипов для сайтов, дизайн которых разрабатывается мной;
  • Разработка фирменного стиля на основе желаний заказчика.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:

✔   Обсуждение деталей с клиентом и составление тех. задания.

✔   Предоплата 30% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

✔   Создание прототипов, получение обратной связи от заказчика, выбор одного из предоставленных вариантов.

✔   ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока, внесение правок (при ﻿необходимости).

✔   ﻿Оплата оставшейся суммы.

✔﻿   Отправка готового дизайна.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

  • ﻿✉ по почте [email protected]
  • ✆ ﻿через месенджеры (телеграм, whatsapp) +7 919 758 26 12
Оплата:

  • Перевод на карту Visa
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!