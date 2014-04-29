Хобби - цифровая съемка и водеомонтаж. Могу помочь в разборке и сборке видеофайла. Лишнее выкину, а также добавлю все что вы захотите фотографии, музыку, видео, анимацию, текст и т.д. Скомпаную добавлю меню и запишу в любом видеоформате. Могу сделать электронный фотоальбом с эфектом перелистывания страниц с фотографиями.

http://www.vidiko.ru/index.php?option=com_community&view=videos&task=video&userid=63&videoid=3&Itemid=65

Разработка с нуля и администрирование сайтов на Joomla CMS, мои работы www.vidiko.ru и www.meblink.ru