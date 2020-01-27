Logo design | Stationery design | UI/UX

ОБО МНЕ

﻿ Несостоявшийся врач

﻿ ﻿Окончила Британскую высшую школу дизайна

﻿ ﻿Работала в дизайнерской студии, сейчас занимаюсь фрилансом

﻿ ﻿Трудолюбивая как Илья Обломов

Деваха с юмором

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, создание сайта (UX/UI дизайн), бренд под ключ

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Строчка о том - "ПОЧЕМУ ИМЕННО Я"

На самом деле нет причин выбирать меня, здесь любой фрилансер:

Квалифицированный специалист

Быстро и недорого делает работы

На связи 24/7 и т.д.

"Однако не всем словам нужно верить"

Поэтому если вам понравились мои работы, и вам бы хотелось обсудить со мной ваши идеи. Я буду только рада.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

﻿ ﻿Отправка исходников.

﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.

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