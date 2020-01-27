Viki_Kiki

Виктория Рябова Viki_Kiki

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Logo design | Stationery design | UI/UX

ОБО МНЕ

  • ﻿ Несостоявшийся врач
  • ﻿ ﻿Окончила Британскую высшую школу дизайна
  • ﻿ ﻿Работала в дизайнерской студии, сейчас занимаюсь фрилансом
  • ﻿ ﻿Трудолюбивая как Илья Обломов
  • Деваха с юмором
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

﻿ ﻿Разработка логотипа, фирменного стиля, создание сайта (UX/UI дизайн), бренд под ключ

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Строчка о том - "ПОЧЕМУ ИМЕННО Я"

На самом деле нет причин выбирать меня, здесь любой фрилансер:

  • Квалифицированный специалист
  • Быстро и недорого делает работы
  • На связи 24/7 и т.д.
"Однако не всем словам нужно верить"

Поэтому если вам понравились мои работы, и вам бы хотелось обсудить со мной ваши идеи. Я буду только рада. 

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

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  • ﻿ ﻿Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • ﻿ ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿ ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿ ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿ ﻿Отправка исходников.
  • ﻿ ﻿Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

  • Через личные сообщения
  • ﻿По почте [email protected]
  • ﻿Через месенджеры (вайбер, телеграм, ватсап) +79964124612
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