Logo design | Stationery design | UI/UX
ОБО МНЕ
- Несостоявшийся врач
- Окончила Британскую высшую школу дизайна
- Работала в дизайнерской студии, сейчас занимаюсь фрилансом
- Трудолюбивая как Илья Обломов
- Деваха с юмором
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Разработка логотипа, фирменного стиля, создание сайта (UX/UI дизайн), бренд под ключ
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Строчка о том - "ПОЧЕМУ ИМЕННО Я"
На самом деле нет причин выбирать меня, здесь любой фрилансер:
- Квалифицированный специалист
- Быстро и недорого делает работы
- На связи 24/7 и т.д.
Поэтому если вам понравились мои работы, и вам бы хотелось обсудить со мной ваши идеи. Я буду только рада.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- Через личные сообщения
- По почте [email protected]
- Через месенджеры (вайбер, телеграм, ватсап) +79964124612
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- Логотип для сети фитнес клубов "Meeting"68 просмотров