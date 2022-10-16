Viki_Lutsyk

Веб-дизайнер UI/UX

Продающие лендинги, интернет магазины, слайд-шоу в уникальном стиле

珞 Привет из Мариуполя

Меня зовут Вика, мне 26 лет и первое, что мне захотелось сбежав от войны и покинув любимый город — делать этот мир красивее и лучше. Я веб-дизайнер, полна энергии, любви и мира, внимательна к деталям — создам интересный продающий дизайн для вашего сайта.

С удовольствием делаю свою работу и хорошо отношусь к правкам, ведь так проект становится лучше и достигает идеала!

﻿ Обучение и навыки

Окончила курс у Алексея Бычкова, имею хорошую базу знаний и теперь умею работать:

в Figma

✅ Делать прототипирование

✅ Создавать лендинг за 5 дней

✅ Адаптивить сайты под любые устройства

✅ 5/5 по компонентам и вариантам

✅ Знаю, как улучшить прототип и сайт под ваш запрос

✅ Создаю интернет-магазины

✅ Попапы

✅ Банеры

✅ и Калькуляторы

✅ Подбираю иконки в одном стиле

в Tilda

⁃ Создать сайт из zero-block

⁃ Сделать адаптивы

⁃ Настроить анимацию

⁃ Подключить домен

А так же есть навыки Photoshop и After Effects, так что могу вырезать картинки, заменить фон, накладывать текст и делать различную анимацию.

Обсуждаю заказ в любом мессенджере

Созвонимся или спишемся в удобное для вас время, определимся со всеми деталями проекта.

Работаю по предоплате $20

Приступаю к большим проектам с новыми клиентами после небольшой предоплаты.

✍️ Правки бесплатные!

Хотите что-то поправить — пишите, не стесняйтесь, выполню. Количество правок неограниченно.

Работаю, чтобы клиент был счастлив.

Верну деньги, если

Вдруг вам не понравится мой дизайн, волноваться не стоит, я верну предоплату. Ведь у всех разный вкус и даже десятки правок могут не помочь достичь консенсуса.

Про оплату

Visa или Mastercard конвертируют валюту в которой вам удобно оплатить. Имеются карты украинских и российских банков.