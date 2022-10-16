Viki_Lutsyk

Продающие лендинги, интернет магазины, слайд-шоу в уникальном стиле
珞 Привет из Мариуполя
Меня зовут Вика, мне 26 лет и первое, что мне захотелось сбежав от войны и покинув любимый город — делать этот мир красивее и лучше. Я веб-дизайнер, полна энергии, любви и мира, внимательна к деталям — создам интересный продающий дизайн для вашего сайта.
С удовольствием делаю свою работу и хорошо отношусь к правкам, ведь так проект становится лучше и достигает идеала!
Обучение и навыки
Окончила курс у Алексея Бычкова, имею хорошую базу знаний и теперь умею работать:
в Figma
✅ Делать прототипирование
✅ Создавать лендинг за 5 дней
✅ Адаптивить сайты под любые устройства
✅ 5/5 по компонентам и вариантам
✅ Знаю, как улучшить прототип и сайт под ваш запрос
✅ Создаю интернет-магазины
✅ Попапы
✅ Банеры
✅ и Калькуляторы
✅ Подбираю иконки в одном стиле
в Tilda
⁃ Создать сайт из zero-block
⁃ Сделать адаптивы
⁃ Настроить анимацию
⁃ Подключить домен
А так же есть навыки Photoshop и After Effects, так что могу вырезать картинки, заменить фон, накладывать текст и делать различную анимацию.
Обсуждаю заказ в любом мессенджере
Созвонимся или спишемся в удобное для вас время, определимся со всеми деталями проекта.
Работаю по предоплате $20
Приступаю к большим проектам с новыми клиентами после небольшой предоплаты.
✍️ Правки бесплатные!
Хотите что-то поправить — пишите, не стесняйтесь, выполню. Количество правок неограниченно.
Работаю, чтобы клиент был счастлив.
Верну деньги, если
Вдруг вам не понравится мой дизайн, волноваться не стоит, я верну предоплату. Ведь у всех разный вкус и даже десятки правок могут не помочь достичь консенсуса.
Про оплату
Visa или Mastercard конвертируют валюту в которой вам удобно оплатить. Имеются карты украинских и российских банков.