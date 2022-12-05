Сайты под ключ на Wix и Tilda (лендинг, сайт-визитка, сайт компании, интернет-магазин)
Меня зовут Виктория. Я создаю современные, красивые и понятные сайты на платформах Wix и Тilda. Лендинги, сайты-визитки, сайты компаний, небольшие интернет-магазины.
Структурную схему вашего будущего сайта делаю БЕСПЛАТНО!
Так же помогу с доработкой вашего сайта, если вы хотите его улучшить или нет времени им заниматься.
Для разработки сайта полностью погружаюсь в ваш бизнес, анализирую целевую аудиторию и сайты конкурентов.
Я разработаю структуру и дизайн, адаптирую сайт для мобильных устройств, сделаю базовую настройку seo.
Всегда соблюдаю сроки и всегда на связи.
Опыт работы более 4 лет.
При регистрации в Tilda по моей ссылке и оплате тарифного плана на год, месяц пользования тильдой БЕСПЛАТНО!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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