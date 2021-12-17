Дизайнер-верстальщик презентаций | PPT | Adobe InDesign
Создание современных, цепляющих глаз презентаций.
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Портфолио
- Презентация статьи155 просмотров
- Тейбл-тент124 просмотра
- Инфографика "Мой бизнес"115 просмотров
- Подарочный сертификат94 просмотра
- Корпоративное предложение140 просмотров
- Новогоднее предложение110 просмотров
- Рекламное предложение102 просмотра
- Рекламное предложение29 просмотров
- Презентация бизнес-проекта32 просмотра
- Афиша-расписание анимационной программы72 просмотра