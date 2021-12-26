Менеджер по рекламе в Инстаграм|Оформление страниц

Прошла курс «Менеджер по продвижению в Инстаграм»

✅Займусь продвижением вашей страницы! (закупка рекламы, написание рекламных подач, создание макетов, ТЗ для рекламы+есть большая база проверенных блогеров).

✅Прогноз рекламы до ее выхода и анализ статистики после.

✅Могу проконсультировать по странице в целом.

✅Создание страницы с нуля и оформление по всем характеристикам продаж.

✅А также отдельное ведение PR-аккаунта.

Я УМЕЮ делать свою работу и знаю много фишечек,о которых вы не догадывались.