Менеджер по рекламе в Инстаграм|Оформление страниц
Прошла курс «Менеджер по продвижению в Инстаграм»
✅Займусь продвижением вашей страницы! (закупка рекламы, написание рекламных подач, создание макетов, ТЗ для рекламы+есть большая база проверенных блогеров).
✅Прогноз рекламы до ее выхода и анализ статистики после.
✅Могу проконсультировать по странице в целом.
✅Создание страницы с нуля и оформление по всем характеристикам продаж.
✅А также отдельное ведение PR-аккаунта.
Я УМЕЮ делать свою работу и знаю много фишечек,о которых вы не догадывались.
Действие аккаунта приостановлено!