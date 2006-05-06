Вікторія Маркусь VikkksyVikkksy
17 летУкраина/Ивано-Франковск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
В пошуках віддаленої роботи.
Зацікавлена у роботі. Готова спробувати себе у різних галузях. Досвіду роботи, на жаль, ще не маю, однак швидко вчуся, готова докласти усіх зусиль для досягнення результату.
Відповідальна
Пунктуальна
Володію базовими знаннями англійської
Також мала досвід роботи з такими програмами як Blender та Visual Code Studio
Добре знаю як працювати з програмами Microsoft