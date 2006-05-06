В пошуках віддаленої роботи.

Зацікавлена у роботі. Готова спробувати себе у різних галузях. Досвіду роботи, на жаль, ще не маю, однак швидко вчуся, готова докласти усіх зусиль для досягнення результату.

Відповідальна

Пунктуальна

Володію базовими знаннями англійської

Також мала досвід роботи з такими програмами як Blender та Visual Code Studio

Добре знаю як працювати з програмами Microsoft