верстка, HTML, CSS, JavaScript

Я занимаюсь вёртской. Версткой валидной, семантической, по стандартам W3С, иным словом - профессиональной.

Опыт работы: 4 года, студии Aspen, Webstar, Orange Label.

1-ое высшее образование - инженер телекоммуникаций

2-ое высшее образование (в процессе) - инженер-программист

Владею технологиями: HTML 4/5, CSS 2.1/3, базовые знания PHP, MySQL, JavaScript ( + jQuery, MooTools), английский язык, большой опыт работы с CMS Joomla, TortoiseSVN.

Нюансы:

1. Работаю по ТЗ, исключение составляют совсем небольшие проекты.

2. В отношениях заказчик-исполнитель ценю взаимоуважение: в частности, пунктуальность обоих сторон.

3. Приоритет отдается проектам с требованиями по браузерам "IE8+, две последние версии FF, Opera, Safari, Chrome".

4. Предпочитаю работать с нуля, в чужом коде ковыряюсь только в случае крайне интересных предложений.

5. В случае крупных проектов работаю по принципу поэтапной оплаты.

6. Возможна поддержка проектов в перспективе, долгосрочное сотрудничество (постоянно развивающиеся проекты и т.п.) на выгодных условиях.

7. Большой плюс - когда в работе над проектом используется ккая-либо система контроля версий.

Моя ставка - $8/час. Работаю быстро. Оценивая стоимость проекта, я принимаю во внимание состояние макета и требования к верстке по поддерживаемым браузерам. Само собой, если в макете "бардак", полно неточностей, игнорирована сетка и т.п., и нужна поддержка совсем древних браузеров, то это потребует дополнительного времени, следовательно, будет стоить дороже.