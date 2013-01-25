Дизайнер-фантазер

По натуре фантазер, попытаюсь воплотить в реальность любой ваш образ, или же воссоздать мною задуманное.

Выполняю обработку фотографий, занимаюсь дизайном сайтов и логотипов, созданием баннеров и коллажей. Работаю всегда под соответствующую музыку.

Образование высшее, экономическое. Кроме всего прочего могу оказать помощь в написании курсовых, контрольных, а также при выполнении практических заданий (решение задач, финансовый анализ).

Цены невысокие, так как работаю пока в основном на опыт. Возможно предоставление нескольких вариантов графической работы для ознакомления, копий конечно же, худшего качества. Оригиналы вы получите после исправления всех моих недочетов и внесения вами оплаты. Я не обманываю, так что жду взаимности! :)