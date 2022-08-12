Viksy

Ксения Вишневская Viksy

 
39 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессиональный копирайтинг и крутой дизайн

Здравствуйте! Качественный контент - это залог успеха вашего бизнеса. Создам для вас продающие и СЕО оптимизированные тексты, а также яркие, запоминающиеся, стильные баннеры, листовки, логотипы, визитки, коллажи и другие виды визуального контента. 

Благодаря профильному образованию и многолетнему опыту во фрилансе я создаю контент, соответстующий современным тенденциям и пожеланиям заказщчика. 

 Если качество для вас в приоритете - буду рада поработать с вами. 

Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $5от 5 дней
#461
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#553
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#1347
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 часа
#1939