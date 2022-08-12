Профессиональный копирайтинг и крутой дизайн
Здравствуйте! Качественный контент - это залог успеха вашего бизнеса. Создам для вас продающие и СЕО оптимизированные тексты, а также яркие, запоминающиеся, стильные баннеры, листовки, логотипы, визитки, коллажи и другие виды визуального контента.
Благодаря профильному образованию и многолетнему опыту во фрилансе я создаю контент, соответстующий современным тенденциям и пожеланиям заказщчика.
Если качество для вас в приоритете - буду рада поработать с вами.
Портфолио
- Баннер и лого19 просмотров
- Баннер для сайта14 просмотров
- Обложка для книги.16 просмотров
- Визитка12 просмотров
- Логотип для сайта47 просмотров
- Дизайн постеров и презентаций11 просмотров
- Биг-борд169 просмотров
- Логотип фотографа189 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $5от 5 дней
#461
Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#553
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 дня
#1347
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 часа
#1939