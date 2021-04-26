Viktiriia98

Привіт мене звати Вікторія Панчак я займаюсь настройкою таргетированої реклами і арбітражом трафіка. Пройшла платний курс навчання в цій сфері, маю диплом та сертифікат маркетолога.
На сьогоднішній день маю більше 10 успішних кейсів які готова представити по запросу.
Чому саме у мене:
- Пройшла 100 годин навчання, та практику.
- Працюю з кураторами крутих маркетологов, знаю глибокі основи маркетинга.
- Знаю глибокі основи маркетинга.
- Ознайомленна з основними цілями рекламних компаній.
- Гарантія результату.
Що ви отримаєте у мене, і не отримаєте у моїх колег:
- Розробка стратегії, щоденний контроль реклами.
- Аналітика та планування маркетингу.
- Аналіз цільової аудиторії (Ц.А.)
- Високоефективне просування по SEO або рекламним кампаніям;
- Роблю швидку настройку таргетированої реклами.
- Профессіоанльного фахівця, а також готову команду талановитих людей;
-Унікальні креативи і сучасні підходи в цілому; -Потужний аналітику про переходи.
Надаю послуги для тих, хто цінує свій час і гроші. Залишилися питання?
- Задайте їх по контактам нижче.
Контакт зі мною:
- Пошта: [email protected]
- Telegram: @Viktoria_traffic
- Телефон: +393773423360
- Facebook:
https://www.facebook.com/Панчак-Вікторія-трафік-менеджер-101803995359664/
Тематики з якими я принципово не працюю:
1.) Сексуального характеру.
2.) Кредити.
3.) науки, магія і т.п.
4.) гемблінг та інші азартні ігри.
5.) Шахрайські схеми або офери, що мають на увазі обман.
6.) Тютюн і алкогольна продукція.