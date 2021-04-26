Viktiriia98

Експерт по трафіку: SEO, контекст, таргет Вітаю!

Привіт мене звати Вікторія Панчак я займаюсь настройкою таргетированої реклами і арбітражом трафіка. Пройшла платний курс навчання в цій сфері, маю диплом та сертифікат маркетолога.

На сьогоднішній день маю більше 10 успішних кейсів які готова представити по запросу.

Чому саме у мене:

- Пройшла 100 годин навчання, та практику.

- Працюю з кураторами крутих маркетологов, знаю глибокі основи маркетинга.

- Знаю глибокі основи маркетинга.

- Ознайомленна з основними цілями рекламних компаній.

- Гарантія результату.

Що ви отримаєте у мене, і не отримаєте у моїх колег:

- Розробка стратегії, щоденний контроль реклами.

- Аналітика та планування маркетингу.

- Аналіз цільової аудиторії (Ц.А.)

- Високоефективне просування по SEO або рекламним кампаніям;

- Роблю швидку настройку таргетированої реклами.

- Профессіоанльного фахівця, а також готову команду талановитих людей;

-Унікальні креативи і сучасні підходи в цілому; -Потужний аналітику про переходи.

Надаю послуги для тих, хто цінує свій час і гроші. Залишилися питання?

- Задайте їх по контактам нижче.

Контакт зі мною:

- Пошта: [email protected]

- Telegram: @Viktoria_traffic

- Телефон: +393773423360

- Facebook:

https://www.facebook.com/Панчак-Вікторія-трафік-менеджер-101803995359664/

Тематики з якими я принципово не працюю:

1.) Сексуального характеру.

2.) Кредити.

3.) науки, магія і т.п.

4.) гемблінг та інші азартні ігри.

5.) Шахрайські схеми або офери, що мають на увазі обман.

6.) Тютюн і алкогольна продукція.