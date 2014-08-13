Viktor7symbols

Интернет-маркетолог, стратегист, рекламист, мобильные приложения и сайты

Интернет-маркетинг и e-commerce

Поисковая оптимизация и продвижение сайта

Оптимизация интернет-магазина и раскрутка

(идея, позиционирование, юзабилити и лидогенерация)

Создание и продвижение мобильного приложения

(идея, прототип,позиционирование, стратегия, юзабилити)

Интегрированные e-продажи

Разработка маркетинговой стратегии

Юзабилити сайта UX/UI

Маркетинг в социальных сетях

Директ - маркетинг (контекстно-медийная реклама)

Партнерский маркетинг

Лидогенерация и конверсия

E-Брендинг и Бизнес-планирование

Статистика, аналитика и маркетинговое исследование рынка

Интегрированный маркетинг и продажи

Маркетинговое планирование и контроллинг

Ценообразование для продукции и услуг в e-commerce

Маркетинговые коммуникации и медиа планирование

Финансирование проектов и StartUp инвестиции