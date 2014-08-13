Viktor7symbols

Интернет-маркетинг и e-commerce
Поисковая оптимизация и продвижение сайта
Оптимизация интернет-магазина и раскрутка
(идея, позиционирование, юзабилити и лидогенерация)
Создание и продвижение мобильного приложения
(идея, прототип,позиционирование, стратегия, юзабилити)
Интегрированные e-продажи
Разработка маркетинговой стратегии
Юзабилити сайта UX/UI
Маркетинг в социальных сетях
Директ - маркетинг (контекстно-медийная реклама)
Партнерский маркетинг
Лидогенерация и конверсия
E-Брендинг и Бизнес-планирование
Статистика, аналитика и маркетинговое исследование рынка
Интегрированный маркетинг и продажи
Маркетинговое планирование и контроллинг
Ценообразование для продукции и услуг в e-commerce
Маркетинговые коммуникации и медиа планирование
Финансирование проектов и StartUp инвестиции