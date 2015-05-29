Хочу работать.

Здравствуйте!

Занимаюсь наполнением сайтов, интернет магазинов и т.п ..

Вот примеры сайтов, которые вначале были пусты:

http://ekb-room.ru/catalog/banki/

http://vladi-room.ru/catalog/informacionnye-uslugi...

http://www.zelmebel.ru/

http://time-elit.kz/

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК. Совершенстве владею MS Windows, основными составляющими пакета MS Office, поисковыми и другими web-ресурсами, а также изучал такие языки программирования: JAVA, Assembler, MATLAB. Работал с Multisim, P-CAD, OpenCart, Joomla Master, 1C Bitrix.

Личные качества

Ответственный, коммуникабельный, стрессо устойчивый, аккуратный, целеустремленный, пунктуальный, имею аналитические способности и опыт работы в команде и самостоятельно, быстро обучаюсь

Готов приступать и сотрудничать с Вами в любой момент.

Почта - [email protected]

Скайп - borovskijviktor