Здравствуйте!
Занимаюсь наполнением сайтов, интернет магазинов и т.п ..
Вот примеры сайтов, которые вначале были пусты:
http://ekb-room.ru/catalog/banki/
http://vladi-room.ru/catalog/informacionnye-uslugi...
Компьютерные навыки
Уверенный пользователь ПК. Совершенстве владею MS Windows, основными составляющими пакета MS Office, поисковыми и другими web-ресурсами, а также изучал такие языки программирования: JAVA, Assembler, MATLAB. Работал с Multisim, P-CAD, OpenCart, Joomla Master, 1C Bitrix.
Личные качества
Ответственный, коммуникабельный, стрессо устойчивый, аккуратный, целеустремленный, пунктуальный, имею аналитические способности и опыт работы в команде и самостоятельно, быстро обучаюсь
Готов приступать и сотрудничать с Вами в любой момент.
Почта - [email protected]
Скайп - borovskijviktor