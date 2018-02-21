Viktor_Kozlovski

ІТ рішення

Услуги для домашних пользователей:-Установка и настройка OC линейки Windows;-Диагностика ПК и ноутбуков;-Подбор и замена комплектующих;-Установка необходимого программного обеспечения;Услуги для корпоративных клиентов:-Установка и настройка терминального сервера;-Установка и настройка Active Directory;-Построение доменных сетей;-Комплексные работы по созданию и настройке сети;-Услуги по переносу информационной инфраструктуры офиса в случаи переезда компании на новый адрес;-Осуществление миграции физических серверов на виртуальные;-Настройка периферийной техники;-Настройка сервера для резервного копирования на базе Unix системы с использованием пакета Samba;-Услуги по установке и настройки бухгалтерских программ (1С, M.E.Doc, ЛИГА:ЗАКОН;-Обновление типичных конфигураций 1С;-Настройка резервного копирования баз данных.Цены на услуги ниже рыночных в связи с тем, что это дополнительный зароботок помимо основной роботы.Оплата робот, только после успешно выполненного заказа.P.S. Доплачивать за каждый отдельно установленный драйвер не нужно будет)))