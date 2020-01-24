Viktorgyugo5

Доброго времени суток
Меня зовут Виктор. Мне 30 лет. На данный момент проживаю в Камбодже вместе с моей семьёй. Не хочется отнимать
Ваше время, на свою биографию. Я понимаю, что если Вам необходим сайт,
значит Вы занятой человек и бизнес скорей всего развивается.
Буду рад помочь сделать качественный и рабочий продукт, чтоб прибыль Вашего
дела возрастала. Безусловно важны сроки моей работы, не все любят ждать,
время деньги. К своей работе подхожу с полной ответственностью, так как
вложение в сайт это деньги, которые должны принести результат. Если
тезисно, то анализ рынка, изучения конкурентов и создание рабочей схемы
сайта, приведут нас к внешней его картинки. Работаю с такими програмами
как: PhotoShop,Figma, Adobe XD, After Effect. Надеюсь на плодтворное
сотрудничество.
Хорошего дня