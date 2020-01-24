Viktorgyugo5

Дизайн сайтов, интернет магазинов, лендингов, корпоративных сайтов

Доброго времени суток

Меня зовут Виктор. Мне 30 лет. На данный момент проживаю в Камбодже вместе с моей семьёй. Не хочется отнимать

Ваше время, на свою биографию. Я понимаю, что если Вам необходим сайт,

значит Вы занятой человек и бизнес скорей всего развивается.

Буду рад помочь сделать качественный и рабочий продукт, чтоб прибыль Вашего

дела возрастала. Безусловно важны сроки моей работы, не все любят ждать,

время деньги. К своей работе подхожу с полной ответственностью, так как

вложение в сайт это деньги, которые должны принести результат. Если

тезисно, то анализ рынка, изучения конкурентов и создание рабочей схемы

сайта, приведут нас к внешней его картинки. Работаю с такими програмами

как: PhotoShop,Figma, Adobe XD, After Effect. Надеюсь на плодтворное

сотрудничество.

Хорошего дня