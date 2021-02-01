Viktoria2731

Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Мои задачи:

- Выполнить работу максимально быстро и качественно.

- Чтобы заказчик остался доволен.

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