Viktoria2731

Виктория Пасевич Viktoria2731

 
29 летУкраина/Ромны
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.

Мои задачи:

- Выполнить работу максимально быстро и качественно.

- Чтобы заказчик остался доволен.

Почему тут так мало информации?

- Работа и только качественная работа, а не красивые и большие описания.