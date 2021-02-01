Viktoria2731

Виктория Пасевич Viktoria2731Viktoria2731
29 летУкраина/Ромны
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.
Перевожу тексты с английского на русский и украинский язык. Транскрибирую аудиофайлы и видео на русском, украинском и английском.
Мои задачи:
- Выполнить работу максимально быстро и качественно.
- Чтобы заказчик остался доволен.
Почему тут так мало информации?
- Работа и только качественная работа, а не красивые и
большие описания.