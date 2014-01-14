ViktoriaKr

Виктория Кресова ViktoriaKr

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

В 2006 году окончила ДГМА по курсу "Компьютерные науки". По роду деятельности - работаю на предприятии инженером по подготовке персонала. В данный период времени нахожусь в отпуске по уходу за ребенком (до 2015 г).

Отзывы заказчиков

Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка видео с YouTube+ редактура
Работа была выполнена просто отлично: качественно и в срок. Очень приятно сотрудничать с таким компетентным исполнителем.
Хороший заказчик, приятно работать
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
$20
10 баллов
11 лет назад
Отформатировать тексты в Ворде
Виктория - это настоящий клад! Выполняет работу очень качественно и быстро, уделяя внимание деталям и оформляя всё очень аккуратно. Профессионал по корректировке, форматированию и оформлению текстов. Спасибо Вам, Виктория, за добросовестную работу! Буду теперь всегда обращаться только к Вам!
Хороший заказчик. Очень понравилось работать. Четкая постановка задачи и своевременная оплата
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Сотрудничеством довольна
Хорошее сотрудничество с данным заказчиком. Спасибо
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$9
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Спасибо за работу
Хороший работодатель - четкий заказ, быстрая оплата
Ответный отзыв