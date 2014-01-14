ViktoriaKr

В 2006 году окончила ДГМА по курсу "Компьютерные науки". По роду деятельности - работаю на предприятии инженером по подготовке персонала. В данный период времени нахожусь в отпуске по уходу за ребенком (до 2015 г).
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
11 лет назад
Работа была выполнена просто отлично: качественно и в срок. Очень приятно сотрудничать с таким компетентным исполнителем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать
$20
10 баллов
11 лет назад
Виктория - это настоящий клад! Выполняет работу очень качественно и быстро, уделяя внимание деталям и оформляя всё очень аккуратно. Профессионал по корректировке, форматированию и оформлению текстов. Спасибо Вам, Виктория, за добросовестную работу! Буду теперь всегда обращаться только к Вам!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Очень понравилось работать. Четкая постановка задачи и своевременная оплата
$9
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством довольна
Ответный отзыв
Хорошее сотрудничество с данным заказчиком. Спасибо
$9
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Хороший работодатель - четкий заказ, быстрая оплата