ViktoriaN1

Виктория ViktoriaN1

 
45 летУкраина/Чернигов
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа с текстами: люблю, делаю на "отлично".

Если хотите быть уверенными в отличном и своевременном выполнении работы - обращайтесь. Имею серьезный, более 10 лет, опыт работы в печатных СМИ и на бирже фриланса в качестве:

  • корреспондента,
  • корректора,
  • литературного редактора,
  • копирайтера,
  • рерайтера.
Безукоризненно владею украинским и русским языками, гарантирую грамотную письменную речь. 

Умею писать на заданную тему интересно, конкретно, без "воды".

Свободно перевожу  - украинский/русский.

Быстро набираю тексты.

Буду рада сотрудничеству.

Рерайтинг
нет отзывов
$2.5/час
от $2от 2 часов
#312
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2.5/час
от $2от 3 часов
#801
Переводы
нет отзывов
$3.5/час
от $4от 1 дня
#1261
Копирайтинг
нет отзывов
$3.5/час
от $4от 2 часов
#2572