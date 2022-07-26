Работа с текстами: люблю, делаю на "отлично".
Если хотите быть уверенными в отличном и своевременном выполнении работы - обращайтесь. Имею серьезный, более 10 лет, опыт работы в печатных СМИ и на бирже фриланса в качестве:
- корреспондента,
- корректора,
- литературного редактора,
- копирайтера,
- рерайтера.
Умею писать на заданную тему интересно, конкретно, без "воды".
Свободно перевожу - украинский/русский.
Быстро набираю тексты.
Буду рада сотрудничеству.
Рерайтинг
нет отзывов
$2.5/час
от $2от 2 часов
#312
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2.5/час
от $2от 3 часов
#801
Переводы
нет отзывов
$3.5/час
от $4от 1 дня
#1261
Копирайтинг
нет отзывов
$3.5/час
от $4от 2 часов
#2572