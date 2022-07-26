Работа с текстами: люблю, делаю на "отлично".

Если хотите быть уверенными в отличном и своевременном выполнении работы - обращайтесь. Имею серьезный, более 10 лет, опыт работы в печатных СМИ и на бирже фриланса в качестве:

корреспондента,

корректора,

литературного редактора,

копирайтера,

рерайтера.

Безукоризненно владею украинским и русским языками, гарантирую грамотную письменную речь.

Умею писать на заданную тему интересно, конкретно, без "воды".

Свободно перевожу - украинский/русский.

Быстро набираю тексты.

Буду рада сотрудничеству.