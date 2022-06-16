ViktoriaProykey

UI/UX дизайн, разработка, брендинг, интернет-маркетинг

Меня зовут Виктория, недавно переехала в Грузию вместе с моей командой.

Мы Proykey - современная и креативная IT-компания, где создаются сайты любой сложности.

Вы можете ознакомиться с нашим сайтом: https://proykey.tech/

Мы умеем создавать дизайны и разрабатывать сложные сайты, так как сделали десятки проектов - лендинги, личные сайты, онлайн-каталоги, корпоративные сайты и многие другие, работая с клиентами из Польши, Украины, США, Беларуси, Грузии и таких доменов, как недвижимость, электронная коммерция, красота, розничная торговля и т. д.

В нашей команде только опытные разработчики и дружелюбные менеджеры, которые воплотят в жизнь все ваши смелые идеи. Мы предоставляем нашим клиентам квалифицированного менеджера проекта, и мы доступны 24/7.

Пожалуйста, дайте мне знать, если вы заинтересованы в веб-дизайне и веб-разработке, и мы будем рады позвонить вам и обсудить детали.

Спасибо!

С уважением, Виктория, компания "PROYKEY"!