ViktoriaRed

Копирайтер

Здравствуй, дорогой заказчик!

Хотела бы представиться. Я — Виктория, копирайтер с горящими глазами, вечно печатающим статусом и профессиональным образованием.

Зачем вам моя работа? Чтобы не тратить время на подбирание нужных слов, на переписывание, придумывание. Чтобы не тратить силы на поиск вовлекающей строки и продающих заголовков. Чтобы было время и силы расти, а ваши тексты продолжали работать на вас.

Почему именно я? Потому что успешно окончила курсы по копирайтингу, в которых изучила продающие, тексты для лендингов, блогов, СМИ и многое другое. Кроме того изучаю онлайн-продажи на курсе по трафику.

Я могу сказать, что готова прилагать все усилия для лучшего результата, но показать свой пыл к текстам смогу в работе с вами!

Приятно познакомиться!