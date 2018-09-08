Viktoria_6

Виктория Ерашова Viktoria_6

 
29 летРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Художник-иллюстратор

Ответственный подход к заказам. Выполнение качественных и быстрых работ.

Профессиональные навыки:

  • Рисунок от руки(Портреты, масло, акрил,карандаш, уголь);
  • Владение планшетом;
  • Графический дизайн;
  • Знание программ:  AutoCAD, CoogleSketchUp, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, 3dMax;
  • Навыки дизайна и разработки листовок и баннеров (рекламно – полиграфическая продукция);
  • Сложные цвета;
  • Глубокие фактуры;
  • Сочные принты.
О себе:

  • Творческое мышление;
  • Чувство вкуса;
  • Жизнерадостность;
  • Целеустремленность;
  • Активность;
  • Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации;
  • Развитое воображение;
  • Ответственность;
  • Аккуратность.
Контакты: [email protected]
AutoCADCorelDRAWIllustrator3ds MaxPhotoshop
Отзывы заказчиков
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Конвертировать макет из корел в psd
Все сделала, рекомендую!!!
Рекомендую!
Ответный отзыв
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сверстать версию русской брошюры на иностранном языке
Работа была выполнена в сжатые сроки и на высоком профессиональном уровне! Лучше рекомендации!
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, всегда на связи, приятно работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга