Художник-иллюстратор
Ответственный подход к заказам. Выполнение качественных и быстрых работ.
Профессиональные навыки:
- Рисунок от руки(Портреты, масло, акрил,карандаш, уголь);
- Владение планшетом;
- Графический дизайн;
- Знание программ: AutoCAD, CoogleSketchUp, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, 3dMax;
- Навыки дизайна и разработки листовок и баннеров (рекламно – полиграфическая продукция);
- Сложные цвета;
- Глубокие фактуры;
- Сочные принты.
- Творческое мышление;
- Чувство вкуса;
- Жизнерадостность;
- Целеустремленность;
- Активность;
- Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации;
- Развитое воображение;
- Ответственность;
- Аккуратность.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визуализация Лифтовый холл425 просмотров
- Дизайн-проект загородного дома153 просмотра
- Одной линией168 просмотров
- Шарж для строительной компании170 просмотров
- Портрет163 просмотра
- Макеты для футболок193 просмотра
- Логотип177 просмотров
- Дизайн и верстка книжки287 просмотров
- Дизайн и верстка детских книжек187 просмотров
- Персонажи для детских спортивных футболок201 просмотр
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Все сделала, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена в сжатые сроки и на высоком профессиональном уровне! Лучше рекомендации!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, всегда на связи, приятно работать! Рекомендую!
Верстка полиграфии
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга