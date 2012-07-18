Viktoria_INC

Практикующий юрист на протяжении пяти лет
Анализ правовых документов на русском и на английских языках
Разработка и юридическая экспертиза договоров
Представительство в судебных и правоохранительных органах
Подготовка консультаций и рекомендаций по правовым вопросам
Юридическое сопровождение деятельности компании
Претензионно - исковая деятельность;
Пере/регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
Правовой анализ проблемных ситуаций, построение линии решения;
Налоговое законодательство.