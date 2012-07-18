Viktoria_INC

Практикующий юрист на протяжении пяти лет

Анализ правовых документов на русском и на английских языках

Разработка и юридическая экспертиза договоров

Представительство в судебных и правоохранительных органах

Подготовка консультаций и рекомендаций по правовым вопросам

Юридическое сопровождение деятельности компании

Претензионно - исковая деятельность;

Пере/регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

Правовой анализ проблемных ситуаций, построение линии решения;

Налоговое законодательство.