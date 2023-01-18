Резюме

Художник -виконавець , маю глибокі знання з декоративно – прикладного мистецтва , живопису ,анатомії та рисунку , малюю портрети на замовлення в стилі реалізм по фото , у вільний час пишу свої авторські картини , розписую яйця та одяг , маю досвід роботи з людьми , багато моїх робіт було оцінено відомими особистостями .

Навички

Маю глибокі знання в анатомії , рисунку , живописі, писанкарстві, петриківському розписі , гарячому батику , дизайні , комп’ютерній графіці (CorelDRAW),

пластичній анатомії, ліпленні , основах скульптури , композиції , викладанні фахових дисциплін , основах реставрації , іконопису, бісеру , декоративно-прикладній творчості , гобеленах ( тканий і нетканий), вишиванні , історії декоративно- прикладного мистецтва , історії образотворчого мистецтва , кольорознавства.

МІСЯЦЬ РІК

Освіта

Вересень 2018 р. – червень 2021р., Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв , освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст , галузь знань : «Культура і мистецтво» спеціальність «Образотворче мистецтво , декоративне мистецтво, реставрація »

Професійна кваліфікація керівник аматорського колективу ( гуртка , студії) , викладач початкових художніх закладів ; художник -виконавець .

Діяльність

Основна діяльність – малюю портрети на замовлення по фото в стилі реалізм , розписую одяг , з 2016 по 2018 й рік була волонтером районного етно-фольклорного свята «Чута-Фест» Кіровоградської області , у Вересні 2021 року виконувала художнє оформлення стін у Цибулівському закладі дошкільної освіти «Пролісок» Кіровоградської області , пишу авторські картини , розписую яйця , займаюсь петриківським розписом , активно веду Тік ток де показую процесс малювання портретів та одягу .