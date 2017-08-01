Виктория Власова Viktoria_VlasovaViktoria_Vlasova
Закончила школу по веб-дизайну Lemon School. Нравиться делать свою работу и делаю ее с удовольствием.
90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.
Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.
Маленькие памятки для заказчиков:
Предвосхищая самый часто задаваемый вопрос, хочу сразу предупредить: я не работаю без предоплаты, как правило это 30% от суммы заказа и, как следствие, не рисую пробные макеты для "посмотреть на ваш стиль".
Если Вам нужны гарантии, то использование СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html) предоставит их в полной мере.
Оплата любым способом. Электронные платежи, ЯД, webmoney, privat24, наличный и безналичный расчет по договору
Работаю fulltime, на связи всегда!
+38093149290
Skype: Viktoria.Vlasova (будьте внимательны - мошенники создают похожие аккаунты)
Почта: [email protected]
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