Делаю дизайн сайта/landing page а так же адаптивный дизайн (для планшета и смартфона)

Закончила школу по веб-дизайну Lemon School. Нравиться делать свою работу и делаю ее с удовольствием.

90% вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на своего клиента.

Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.

Маленькие памятки для заказчиков:

Предвосхищая самый часто задаваемый вопрос, хочу сразу предупредить: я не работаю без предоплаты , как правило это 30% от суммы заказа и, как следствие, не рисую пробные макеты для "посмотреть на ваш стиль".

Если Вам нужны гарантии, то использование СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html) предоставит их в полной мере.

Оплата любым способом. Электронные платежи, ЯД, webmoney, privat24, наличный и безналичный расчет по договору

Работаю fulltime, на связи всегда!

+38093149290

Skype: Viktoria.Vlasova (будьте внимательны - мошенники создают похожие аккаунты)

Почта: [email protected]